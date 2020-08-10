أسباب حساسية الجلد المفاجئة وطرق للتغلب عليها

إذا كنت قد أصبت بالتهاب أو طفح جلدي بعد أن لمست أو أكلت شيئًا ما ، فمن المحتمل أن تكون لديك حساسية تجاه أي شيء أكلته أو لمسته.
تتمثل إحدى الخطوات الأولى في علاج حساسية الجلد في الابتعاد عن مسببات الحساسية.
علاجات المنزلية لعلاج حساسية الجلد بشكل طبيعي
1. الصبار
يعرف جل الصبار بخصائصه العلاجية فهو لا يسرع من شفاء المنطقة المصابة فحسب ، بل يخفف أيضًا من الحكة والاحمرار من خلال أنشطته المضادة للالتهابات
سوف تحتاجين
جل الصبار
ما عليك القيام به
استخراج الجل من أوراق الصبار أو اشترِ هلام الصبار.
قومة بتطبيقه مباشرة على جلدك واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله.
كم مرة يجب أن تفعلى هذا
افعل هذا 3 مرات كل يوم لبضعة أيام.
2. صودا الخبز
تساعد الطبيعة القلوية لصودا الخبز في استعادة درجة الحموضة المفقودة للجلد المصاب وتهدئ الحكة والطفح الجلدي وهذا بدوره يسرع من شفاء بشرتك من الحساسية.
سوف تحتاجين
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
الماء (حسب الحاجة)
ما عليك القيام به
امزجى ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لعمل عجينة سميكة.
ضعى العجينة على الجلد المصاب واتركيه لمدة 10 دقائق ، وبعد ذلك يمكنك غسله.
كم مرة يجب أن تفعلى هذا
افعل ذلك عدة مرات يوميًا للحصول على راحة سريعة.
3. زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة ومضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الاحمرار والحكة الناتجة عن حساسية الجلد
سوف تحتاجين
زيت جوز الهند البكر 100٪
ما عليك القيام به
خذي القليل من زيت جوز الهند وقومى بتسخينه عن طريق فرك الزيت بين راحة يدك.
ضعي الزيت مباشرة على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.
اغسليه واتركيه يجف.
كم مرة يجب أن تفعلى هذا
افعل ذلك 3-4 مرات يوميًا لبضعة أيام.