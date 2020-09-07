من بينها الخضراوات والفاكهة.. استشاري ينصح مرضى حساسية القمح بتناول مجموعة من الأطعمة

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هاجر هانئ حساسية القمح أصبحت من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثيرين، حيث يصاب الجسم بالحساسية عند تناول جميع أشكال القمح المعروفة حتى البسيطة التي تدخل في صناعة المواد الغذائية.

وكشف الدكتور تامر الشافعى، استشاري الأمراض الباطنة و امراض الكبد والجهاز الهضمي، عن أبرز الأطعمة التي يجب أن يتناولها مريض حساسية القمح ، وأبرزها ...

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- تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين مثل الذرة والارز الخالي من الجلوتين والكينوا وصول الصويا والبطاطس والفول - تناول اللحوم والأسماك - تناول البيض المسلوق - تناول الخضروات والفاكهة - ممنوع تناول دقيق القمح والسميد والشعير والبرغل - ممنوع تناول الاطعمة المقلية

وقدم استشاري الأمراض الباطنة، نظام غذائي صحي لمريض حساسية القمح -وجبة الافطار - بيضه مسلوقة + بطاطس مسلوقه + 1 رغيف خبز ذرة +شرائح طماطم -وجبة بين الافطار والغداء - 1 موزة وجبة الغداء 12 معلقه ارز خالي من الجلوتين + سمك مشوي او لحم احمر + طبق خضار نئ xنئ + طبق سلطة وجبة بين الغداء والعشاء - طبق فشار وجبة العشاء - 8 ملاعق فول + رغيف خبز ذرة + طبق سلطة



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