AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش بالتحاليل ولا بالمنظار.. 9 أعراض لـ حساسية القمح

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:29 م
مش بالتحاليل ولا
مش بالتحاليل ولا بالمنظار.. 9 أعراض لـ حساسية القمح
Advertisements
آلاء حسن
حساسية القمح هي حساسية طعام يمكن تشخيصها بدون تحليل الدم، ولا يستخدم المنظار أبدًا في تشخيصها.

وفي هذا السياق قالت هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن حساسية القمح مُنتشرة غالبًا عند الأطفال، فالتحسس يشمل جميع بروتينات القمح وليس الجلوتين فقط وكذلك جميع أشكال القمح المعروفة حتى البسيطة التي تدخل في صناعة المكثفات الغذائية. علاج الحساسية هو الابتعاد عن القمح ويمكن تناول بعض الأدوية عند تناول القمح خطأ. وقد يتشافى البعض منها تماما.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن أعراض حساسية القمح :

-تورم وحكة وتهيج الفم
-حكة أو تورم في الجلد او طفح جلدي
-احتقان الأنف
-حكة ودموع مفاجئة
- صعوبة في التنفس
-مغص أو غثيان وقيء
-إسهال أو إمساك
-تغير لون الجلد إلى الأزرق
-صداع شديد وتسارع في دقات القلب

وتابعت أن تناول القمح يؤدي إلى خطورة فورية لمرضى حساسية القمح قد تصل إلى درجة الخطورة أحياناً، بينما أعراض السيلياك لا تظهر إلا بعد ساعات أو أيام من تناول الجلوتين، وتختلف عن أعراض حساسية القمح. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الإصابة بفيروس سي .. في خطوتين إزاى تعرف إنك مصاب بالمرض

بعد عملية هنا الزاهد.. كل ما تريد معرفته عن استئصال المرارة.. تساعد في الهضم.. الحصوات تسبب الالتهاب.. إزالتها بالمنظار أسهل من الجراحة.. والغثيان والقيء والإسهال أبرز الأعراض

انتبه من مرض الشتاء.. أعراض تنذر عن إصابتك بالصدفية.. تعرف عليها

تؤدى إلى الموت.. أضرار تناول فيتامينات الشعر

قبل أن تتسبب فى تآكلها.. أعراض مبكرة لهشاشة العظام

لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.. الأعراض و حيل سريعة لتحمى نفسك منه

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يقرر إخلاء المدارس بشكل دوري.. اعرف السبب

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

جريمة هزت العامرية.. كيف ألقت ضربة العمر بالشياطين الخمسة في السجن

السد العالي الجديد.. شباك أبو جبل بدون أهداف مع الزمالك في الدوري

محمد أوناجم يسجل ثاني أهداف الزمالك أمام الجونة .. فيديو

مادية وعنيفة.. 10 أزمات لـ ميجان ماركل بالقصر الملكي انتهت برحيلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد