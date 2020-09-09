علاج حساسية الجلد .. 3 وصفات بدون أدوية

قد يتعرض البعض لـ حساسية الجلد نتيجة تناول اكلات معينة تسبب الحساسية ، أو التعرض للشمس أو بعض المشاكل الجلدية الاخرى التي تسبب الحكة و الهرش .





ويمكن علاج حساسية الجلد بطرق طبيعية منزلية إذا لم يكن الأمر بسيطا ولا يحتاج لاستشارة طبيب جلدية مختص ، إليك بعض نصائح موقع healthline ..





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1- جل الصبار ، يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات، ويعد جل الصبار ممتازًا لعلاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك الطفح الجلدي، كما يساعد على تلطيف البشرة.





2- عشبة اذريون ، لها تأثير كبير في علاج الطفح الجلدي، وتساعد في تهدئة حساسية الجلد والاكزيما، كما أنها تعالج الكدمات والجروح بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفطريات والجراثيم، وعند استخدامها يوضع زيت عشبة اذريون على المنطقة المصابة وتركها لبضع ساعات، وذلك مرتين يوميا .



