AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج حساسية الجلد .. 3 وصفات بدون أدوية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
علاج حساسية الجلد
علاج حساسية الجلد
Advertisements
رشا عوني
قد يتعرض البعض لـ حساسية الجلد نتيجة تناول اكلات معينة تسبب الحساسية ، أو التعرض للشمس أو بعض المشاكل الجلدية الاخرى التي تسبب الحكة و الهرش . 

ويمكن علاج حساسية الجلد بطرق طبيعية منزلية إذا لم يكن الأمر بسيطا ولا يحتاج لاستشارة طبيب جلدية مختص ، إليك بعض نصائح موقع healthline ..

اقرأ أيضا 

1- جل الصبار ، يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات، ويعد جل الصبار ممتازًا لعلاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك الطفح الجلدي، كما يساعد على تلطيف البشرة.

2- عشبة اذريون ، لها تأثير كبير في علاج الطفح الجلدي، وتساعد في تهدئة حساسية الجلد والاكزيما، كما أنها تعالج الكدمات والجروح بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفطريات والجراثيم، وعند استخدامها يوضع زيت عشبة اذريون على المنطقة المصابة وتركها لبضع ساعات، وذلك مرتين يوميا . 

3- خل التفاح : يرطب البشرة ويقلل من الحكة، حيث لديه خصائص مطهرة لتهيج الجلد، إذا قمت بوضعه على البشرة، فيمكنه تهدئتها وترطيبها وتقليل الحكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد غير متوقعة لـ زيت الأرجان على البشرة والشعر

حيل سريعة تخلصك من التهابات الجلد فى دقائق

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

أسباب حساسية الجلد المفاجئة وطرق للتغلب عليها

لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

طريقة علاج الصدفية.. 7 وصفات طبيعية

ترشيحاتنا

حادثة غريبة.. سيدة تكتشف أنها حامل قبل الولادة بيومين.. وتنجب في الشارع

خلال شهر.. الإسكان تعلن خبرا سارا للمواطنين.. فيديو

الزمالك يوضح مدى إصابة شيكابالا وبن شرقي.. وموقفه من اللقاء المقبل

أخبار التوك شو| أحداث المنيب وتحذير أحمد موسى وإنذار مستشار الرئيس للمصريين بشأن كورونا

الإنسانية قبل التنافس... الأهلي يكشف سبب موافقته على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطاردة مثيرة لرجل ضرب عجوزًا في نيويورك .. فيديو

وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية