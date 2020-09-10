ننشر أسماء معامل سحب العينات من مرشحي مجلس النواب

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للمترشحين في انتخابات مجلس النواب اعتبارَا من اليوم وحتى السبت 26 سبتمبر لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي للأداء بواجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.









وتجري المستشفيات والمعامل التي حددتها الهيئة الفحوص الطبية والتحاليل للمرشحين مع أخذ بصمة إبهام اليد اليمني وصورة شخصية حديثة للمرشح وتحرر التقارير بالنتيجة وتسلم إلى طالب الترشح شخصيًا على أن يسلمها إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.









وبالنسبة لطالبي الترشح من خارج مصر فعليه التقدم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل وفقًا لقرار وزير الصحة رقم 592 لسنة 2020 بعد التأكد من شخصيته ومن التقارير الصادرة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي للأداء بواجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وتسلم نتائج الفحوصات للجنة متابعة سير الانتخابات مع أوراق ترشحه.









وللمرشحين من ذوي الإعاقة قررت الهيئة أن تتولي المجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير بالنتيجة يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة وما إذا كانت تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.









ويقوم طالب الترشح بتقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء نموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية ( Http://elections.mohp.gov.eg ) على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين يتم تحديدهما مسبقًا بالموقع. على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين يتم تحديدهما مسبقًا بالموقع.









وبالنسبة للمعامل التي سيتم سحب العينات بها لطالبي الترشح، وهي لمرشحي القاهرة الإدارة المركزية، وفي الجيزة فيكون القومسيون الطبي بالجيزة، والمعمل المشترك ببنها بالنسبة لمرشحي القليوبية، والبحيرة المعمل المشترك بدمنهور وفي الدقهلية المعمل المشترك بالدقهلية وفي الشرقية المعمل المشترك بالزقازيق.









وفي كفر الشيخ يكون المعمل الإقليمي المشترك بكفر الشيخ، والسويس المعمل المشترك بالسويس، وفي دمياط المعمل المشترك بدمياط، وبني سويف المعمل المشترك في بني سويف، وبالنسبة لمرشحي سوهاج فيكون سحب العينة بالمعمل المشترك بسوهاج وقنا المعمل المشترك بقنا، وأسوان المعمل المشترك بأسوان، وفي البحر الأحمر المعمل المشترك بالغردقة.







