وكيل يوسف البلايلي يكشف حقيقة مفاوضات النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف حفيظ البلايلي والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة، بوجود مفاوضات مصرية معه من قبل النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقال بلايلي في تصريحات للإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار: "المفاوضات حاليًا بين الأهلي المصري ونظيره السعودي، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب لاسيما انه لا يزال يرتبط بعقد مع الأهلي السعودي".

كشف حفيظ البلايلي والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي عن وجود ترحيب باللعب للنادي الأهلي المصري، خلال الموسم الجديد في ظل وجود مفاوضات قوية معه.

أكد حفيظ البلايلي والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، على وجود صراع مصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من ثلاثي المقدمة في الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز".





وتابع: "عرض الأهلي المصري هو الأفضل بين العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة".