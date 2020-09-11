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مرأة

استشاري أمراض معدية: توقعات بانتشار أكبر لفيروس كورونا في الخريف

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
مع اقتراب العام الدراسي واقتراب موسم الإنفلونزا قد تزداد محاربة جائحة فيروس كورونا المتفاقم.وقال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير واستشاري المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكيفية انتشار الوباء في الخريف.

قال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لا يمكن لأي شخص أن يعرف ما الذي سيحدثه الخريف" فمع برودة الطقس ، يبدأ الناس في الذهاب إلى منازلهم  حيث ينتشر فيروس كورونا بسهولة أكبر  ويمثل الخريف أيضًا بداية موسم الإنفلونزا.


إن الفيروس "قابل للانتقال ، وهو منتشر للغاية في جميع أنحاء العالم ، حتى لو تمت السيطرة على العدوى بشكل جيد وتراجع بشكل كبير خلال الصيف ، فليس هناك أي فرصة تقريبًا لاستئصاله".
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