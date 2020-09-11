استشاري أمراض معدية: توقعات بانتشار أكبر لفيروس كورونا في الخريف

إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكيفية انتشار الوباء في الخريف.

فمع برودة الطقس ، يبدأ الناس في الذهاب إلى منازلهم حيث ينتشر فيروس كورونا بسهولة أكبر ويمثل الخريف أيضًا بداية موسم الإنفلونزا.

قال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لا يمكن لأي شخص أن يعرف ما الذي سيحدثه الخريف"