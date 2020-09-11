استشاري أمراض معدية: توقعات بانتشار أكبر لفيروس كورونا في الخريف

مع اقتراب العام الدراسي واقتراب موسم الإنفلونزا قد تزداد محاربة جائحة فيروس كورونا المتفاقم.وقال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير واستشاري المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكيفية انتشار الوباء في الخريف.
قال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لا يمكن لأي شخص أن يعرف ما الذي سيحدثه الخريف" فمع برودة الطقس ، يبدأ الناس في الذهاب إلى منازلهم حيث ينتشر فيروس كورونا بسهولة أكبر ويمثل الخريف أيضًا بداية موسم الإنفلونزا.
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إن الفيروس "قابل للانتقال ، وهو منتشر للغاية في جميع أنحاء العالم ، حتى لو تمت السيطرة على العدوى بشكل جيد وتراجع بشكل كبير خلال الصيف ، فليس هناك أي فرصة تقريبًا لاستئصاله".