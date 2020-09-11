الوزراء: 223.8 مليون جنيه قيمة استثمارات رصف طرق المنوفية خلال 6 سنوات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ محافظ المنوفية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.





وحول مشروعات مجال الكهرباء، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم تخصيص 418 مليون جنيه كاستثمارات خلال الفترة 2014-2020، تم ضخها في إقامة محطة طاقة شمسية أعلى ديوان عام المحافظة، وفي أعمال إنارة الطرق العامة، وكذا لشراء سيارات مجهزة لصيانة شبكة الكهرباء.





أما خلال العام الجاري، فأوضح أنه تم اعتماد 101 مليون جنيه، تم من خلالها تنفيذ 80 مشروعا بخطة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من المشروعات بخطة ديوان عام المحافظة، حيث تم تركيب 363 عامود إنارة، و104 أعمدة ديكورية، وتركيب 25 محول إنارة عامة، فضلا عن توريد سيارة برج لصيانة الشبكات.





وانتقل محافظ المنوفية بعدها للحديث عن موقف توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة، فخلال الفترة من 2014-2020 بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 189210 وحدة، فيما بلغ إجمالي عدد المشتركين على مستوى المحافظة 331117 مشتركا، وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلى انه تمت تغطية 9 مدن كما تمت تغطية 31 قرية.





ثم تطرق إلى الاستثمارات التي تم رصدها لمشروعات رصف الطرق خلال الفترة 2014-2020 والتي وصلت إلى 223.8 مليون جنيه، مسلطا الضوء على استثمارات العام المالي الجاري التي تم تخصيصها بقيمة 561.7 مليون جنيه، تم استخدامها في رفع كفاء 16 طريقا محليا بطول 128.5 كم، ورصف 141 كم شوارع داخل المدن ومداخل القرى والطرق المحلية.





وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون: لقد تحققت طفرة في الاستثمارات المخصصة لرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، حيث تم توجيه استثمارات تبلغ ضعف ما تم تخصيصه خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع بروتوكولات مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لضمان الكفاءة في التنفيذ.





وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، الذي خُصص له استثمارات بقيمة 365 مليون جنيه خلال الفترة من 2014-2020، تم استخدامها في نقل 262 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب مدينة شبين الكوم، وإنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم باستثمارات 130مليون جنيه بطاقة إنتاجية 500 طن / ساعة؛ لإنتاج "الكومبوست" والوقود البديل.





وتطرق اللواء إبراهيم أبو ليمون في ذات السياق للحديث عن إجمالي الاستثمارات للعام المالي الجاري في برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، حيث اعتمد له مخصصات بقيمة 355.8 مليون جنيه، تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 5 مقالب في قويسنا وتلا وبركة السبع، وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا، وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة.





وأشار محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، إلى أنه جار العمل للانتهاء من رفع التراكمات بمقلب منوف الذي يصل إجماليها إلى 600 ألف طن، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، منوها كذلك إلى أنه في إطار تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، تم إنشاء وحدة التدخل السريع؛ من أجل رفع مخلفات الهدم، ونواتج التطهير من الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية على مستوى المحافظة، إلى جانب التدخل الفوريّ في حالات الأزمات والطوارئ لرفع تراكمات القمامة وتنفيذ الإزالات.





ونوه المحافظ إلى إعداده خطة لإصلاح معدات منظومة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، بإجمالي 210 معدات، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من 177 معدة أخرى لتنضم إلى المعدات الصالحة التي يبلغ عددها 842 معدة، ليصبح العدد الإجمالي 1229 معدة، كما تحدث في الوقت نفسه عن التعاقد مع 35 جمعية أهلية؛ من أجل المساهمة في نقل المخلفات البلدية المتولدة يوميا من قرى المحافظة.