AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

4 مستشفيات للكشف على مرشحي مجلس النواب بالمنوفية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:18 م
4 مستشفيات للكشف
4 مستشفيات للكشف عن مرشحي مجلس النواب بالمنوفية
Advertisements
مروة فاضل
تقرر بدء اجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من الخميس الموافق 10/9/2020 وحتى السبت الموافق 26/9/2020، وذلك بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020 بشان الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب.

وتقرر اجراء الكشف الطبى من خلال 4 مستشفيات بمحافظ المنوفية وهى " المجلس الطبى العام  - مستشفى شبين الكوم التعليمى – مستشفى قويسنا المركزى – مسشتفى بركة السبع العام " وكذلك اجراء الفحوص الخاصة بتعاطى المخدارت والمسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم .

وقد قام الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  , بتفقد أماكن توقيع الكشف الطبى واجراء الفحواصات للتأكد من مدى جاهزيتها لإجراء تلك التحاليل والفحوصات الطبية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة لطالبي الترشح لمجلس الشيوخ من أبناء بني سويف

ارتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبى من راغبى الترشح لإنتخابات الشيوخ بالدقهلية الى 12

إرتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبى من راغبى الترشح للشيوخ إلى ١٧ شخصا بالدقهلية

تكلفته 2850 جنيها.. ننشر تفاصيل الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ في البحيرة

4 مرشحين يتقدمون بأوراقهم للجنة انتخابات الشيوخ في بني سويف

ارتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبي من راغبي الترشح للشيوخ بالدقهلية إلى 29 مرشحًا

ترشيحاتنا

أول تحرك من الأهلي لإنهاء أزمة صالح جمعة

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

فيديو جراف.. فترة تقسيط رسوم التصالح 10 سنوات

مد فترة تقسيط رسوم التصالح 10 سنوات بفائدة سنوية.. مقترح برلماني

دعم ليبيا ولبنان أولوية.. السيسي وماكرون يتوافقان حول رفض التصعيد فى شرق المتوسط

بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟