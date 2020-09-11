4 مستشفيات للكشف على مرشحي مجلس النواب بالمنوفية

تقرر بدء اجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من الخميس الموافق 10/9/2020 وحتى السبت الموافق 26/9/2020، وذلك بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020 بشان الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب.





وتقرر اجراء الكشف الطبى من خلال 4 مستشفيات بمحافظ المنوفية وهى " المجلس الطبى العام - مستشفى شبين الكوم التعليمى – مستشفى قويسنا المركزى – مسشتفى بركة السبع العام " وكذلك اجراء الفحوص الخاصة بتعاطى المخدارت والمسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم .



