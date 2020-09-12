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مسؤول بـ المصل واللقاح يكشف علاقة مبادرات الرئاسة للصحة وعلاقتها بالسيطرة على كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى الصحة اهتماما كبيرا، ظهر فى العديد من المبادرات الصحية.

وأضاف الحداد خلال مداخلة له مع فضائية "اكسترا نيوز" أن المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسي كانت سببا فى نجاح الدولة فى السيطرة على وباء فيروس كورونا، حيث أن المبادرات الخاصة بالقضاء على مرض السكر مثلا، وتوفير العلاج لهم مجانا؛ ساعد فى عدم دخولهم في مضاعفات أثناء جائحة كورونا.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مرضى الأمراض المزمنة أكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة (G42) الإماراتية للرعاية الصحية.
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