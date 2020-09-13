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بين الناس

أهالي بولاق أبو العلا يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:43 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
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احمد قطب
ارسل القاري نبيل احمد  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال احمد  في شكواه: نعاني نحن سكان شارع بولاق ابو العلا من انتشار الكلاب الضالة التي تسبب لنا ازعاج بالاضافة الي الرعب التي تسببه للاطفال بسبب عقر احد الاطفال منذ فترة.

واضاف ان سكان المنطقة قاموا بتقديم عدة شكاوي الي حي بولاق ابو العلا ولكن دون جدوي.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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