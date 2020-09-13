أهالي بولاق أبو العلا يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

ارسل القاري نبيل احمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.





وقال احمد في شكواه: نعاني نحن سكان شارع بولاق ابو العلا من انتشار الكلاب الضالة التي تسبب لنا ازعاج بالاضافة الي الرعب التي تسببه للاطفال بسبب عقر احد الاطفال منذ فترة.





واضاف ان سكان المنطقة قاموا بتقديم عدة شكاوي الي حي بولاق ابو العلا ولكن دون جدوي.





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.







