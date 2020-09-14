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رياضة

سلة سموحة يتعاقد مع المحترف الأمريكي أدموف ساكا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:38 م
ادموف ساكا المحترف
ادموف ساكا المحترف الأمريكي
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حسام الحارتي
تعاقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مع ادموف ساكا المحترف الأمريكي لكرة السلة .

جاء ذلك لتدعيم صفوف الفريق من أجل التتويج بالبطولات وإستكمال مسيرة سلة موج الأزرق.

وأكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه تم التعاقد مع المحترف الأمريكي أدموف ساكا لمدة عام على أن يتم التجديد في حالة موافقة الجهاز الفني .

وويضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن محمد زكريا إداري والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري.

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