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برلمان

فرج عامر : توطين 3 ملايين مصرى بسيناء لن يتحقق إلا بتنفيذ التكليفات الرئاسية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:04 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.

وقال " عامر " فى بناء له اصدره اليوم، ان تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة يحقق مجموعة من الاهداف المهمة فى مقدمتها اعادة توزيع السكان وبما يحقق اهداف وخطط الدولة فى توطين 3 مليون مواطن مصرى داخل سيناء مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف اصبح سهلا بعد المشروعات القومية الكبرى التى تمت داخل سيناء وفى مقدمتها مشروعات الانفاق والكباري وشبكة الطرق التى ربطت سيناء ربطا كاملا بالوادى والدلتا.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لملف منح المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية للاستثمار واقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل سيناء وفى مختلف المجالات ، مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يعمل على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى الباحث عن فرص العمالة.

وشدد المهندس محمد فرج عامر ، على حرص الرئيس السيسى على متابعة جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلًا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.
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