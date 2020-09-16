AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أحزاب ونواب ينعون حرم رئيس حزب مستقبل وطن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
Advertisements
حسن رضوان
  • أبو العينين يُعزّي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرمه
  • زعيم الأغلبية ورئيس «المصريين الأحرار» يقدمان التعازى لـ"رئيس مستقبل وطن" في وفاة حرمه 
  • أشرف رشاد يُعزّي رئيس حزب مستقبل وطن فى وفاة حرمه

نعى برلمانيون وأحزاب حرم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

ونعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرم سيادته ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وتقدّم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية، بخالص العزاء، للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ورئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرم سيادته.

ويشاطِر أبوالعينين، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحزانه، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. و إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ونعى حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في برقية عزاء، نتقدم بخالص العزاء والمواساة والتعازي إلي السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة حرم سيادته ، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم العائلة الصبر والسلوان".

تقدّم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر نائب رئيس حزب مستقبل وطن بخالص العزاء  للمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه داعيًا  المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما، تقدّم المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بخالص العزاء  للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى نجل النائب محمد المسعود

أبو العينين يعزي المستشار بهاء أبو شقة في وفاة شقيقه

أبو العينين يعزي النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب في وفاة شقيق زوجته

رئيس البرلمان ينعي والدة الكاتب الصحفي محمود نفادي

رئيس مجلس النواب ينعى حرم رئيس حزب مستقبل وطن

أبو العينين يعزي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرمه

ترشيحاتنا

بعد غياب 27 عاماً.. أحمد حلمي يخوض دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد

أحمد حلمي: وزن بدلة إكس لارج 18 كيلو ومعرفش أدخل الحمام بيها.. وأجري في عبود على الحدود كان 5 آلاف جنيه

كلب بيتبول ينهش رأس طفلة ووالدتها تفشل في إنقاذها.. صور

بعد اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل.. مجلس الوزراء السعودي يعلق

أسراب جراد.. الرئيس التونسي: الفاسدون يعبثون بالدولة وأملاكها

أمير مرتضى: التعصب بين الأهلي والزمالك سينتهي في حالة واحدة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هوس الشهرة وحب المال.. العقد النفسية والتنمر في انتظار ابنة أحمد حسن وزينب

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات المشاهير المثيرة للجدل خلال صيف 2020