أحزاب ونواب ينعون حرم رئيس حزب مستقبل وطن

أبو العينين يُعزّي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرمه

زعيم الأغلبية ورئيس «المصريين الأحرار» يقدمان التعازى لـ"رئيس مستقبل وطن" في وفاة حرمه

أشرف رشاد يُعزّي رئيس حزب مستقبل وطن فى وفاة حرمه





نعى برلمانيون وأحزاب حرم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





ونعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرم سيادته ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".





وتقدّم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية، بخالص العزاء، للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ورئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرم سيادته.





ويشاطِر أبوالعينين، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحزانه، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. و إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.





ونعى حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في برقية عزاء، نتقدم بخالص العزاء والمواساة والتعازي إلي السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة حرم سيادته ، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم العائلة الصبر والسلوان".





تقدّم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر نائب رئيس حزب مستقبل وطن بخالص العزاء للمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





كما، تقدّم المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بخالص العزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



