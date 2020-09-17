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ثقافة

ورش حكى وورش فنية بثقافة المنوفية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم ورشة حكي بعنوان "استقبال العام الدراسي" لحنان عمر تناولت الحديث عن الظروف الراهنة في البلاد وكيف تستعد الأسرة لإستقبال العام الدراسي الجديد في ظل هذه الظروف.

عقد قصر ثقافة السادات ندوة لمناقشة كتاب للأطفال بعنوان "صحابة الرسول" للشيخ عبدالغني السيد حيث تناول سرد سيرة الرسول صل الله عليه وسلم وفضله علي العالم وخصوصأ الأمة الإسلامية والعربية وأنه علمنا الدين وتعاليمه، ثم أشار إلي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وبَيَّن فضلهم في نقل كل أقوال وأفعال رسولنا الكريم، كما أقام بيت ثقافة سرس الليان ندوة لمناقشة قصة "تحيا الحياة" تأليف نبيلة راشد وتناولت المناقشة سماح البهنساوي عن الحياة وانها تعاون ومشاركة بين أفراد الأسرة حتى يتمكنوا من فهم بعضهم وحل مشكلاتهم، بينما قدم بيت ثقافة شبرا بخوم ندوة لمناقشة قصة "شمس الشموسة" لسهى بشر تناولت الحديث عن أهمية الشمس للكائنات الحية جميعًا وهذا ما عرضته في أحداث القصة بين بدور والنبتة الصغيرة .

أعدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون معرض خط عربي للفنان إمام عادل خطاط ورسام حيث تم عرض بعض اللوحات بالخط العربي النسخ، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ورشة فنية "الطين الاسواني" للفنانة ليلى رشدي وأفادت بسهولة تشكيل مادة الطين الاسواني وكيفية عمل نموذج جمالي منه .
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