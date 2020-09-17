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أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة: إدراج 4 أماكن بالإسكندرية في خطة الترويج

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
 قام المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بزيارة المكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة بمدينة الاسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل . 

وقد إجتمع رئيس هيئة تنشيط السياحة مع مديري المكاتب الداخلية في لقاء مفتوح تم خلاله مناقشة سبل تطوير آلية ومنظومة العمل بالمكاتب لتكون أكثر تأثيرا وفعالية، بالاضافة الى استماعه لمقترحاتهم في هذا الشأن ومناقشتها.

كما زار عددا من الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

بالاضافة إلى زيارته لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للآثار  شملت منطقة كوم الشقافة، ومتحف المجوهرات الملكية و "كشك الشاي" بالمنتزة والمسرح الروماني، وذلك تمهيدا لإدراج هذه المزارات في خطة الترويج والتنشيط السياحي على مستوى إنتاج المحتوى والنشر على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، كما سيتم التنسيق مع المجلس الاعلي للاثار للترويج للمواقع الأثرية المختلفة بالمدينة.

كما توجه إلى مكتبة الإسكندرية حيث التقى بالمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة لمناقشة تطورات إنتاج فيلم عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والذي سيتم إنتاجه بالشراكة ما بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبة الإسكندرية، كما تباحثا حول  أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمكتبة.

رئيس تنشيط السياحة: إدراج 4 أماكن بالإسكندرية في خطة الترويج
رئيس تنشيط السياحة: إدراج 4 أماكن بالإسكندرية في خطة الترويج
رئيس تنشيط السياحة: إدراج 4 أماكن بالإسكندرية في خطة الترويج
رئيس تنشيط السياحة: إدراج 4 أماكن بالإسكندرية في خطة الترويج
رئيس تنشيط السياحة: إدراج 4 أماكن بالإسكندرية في خطة الترويج
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