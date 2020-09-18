نشرة المرأة والصحة.. أضرار تناول الكبدة النيئة.. فوائد مصل الأنفلونزا.. معلومات عن مرض البروسيلا الجرثومي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





يصادف اليوم 18 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن و التي أتمت عامها الـ 41، ولم يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على نضارة بشرتها وأناقتها.





نشر الدكتور هاني الناظر أخصائي أمراض الجلدية والتجميل، مجموعة من النصائح الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة تزامنا مع بداية فصل الخريف للحفاظ على صحة الجلد.





يعيش العالم حالة من الرعب منذ انتشار فيروس كورونا فى نهاية عام 2019 وتتشابه أعراضه إلى حد كبير مع الإنفلونزا مما يجعل الفرد يتعرض لعناء كبير حتى يتأكد من عدم إصابته بكورونا.









أثار الفنان أحمد العوضي جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي بعد ما ظهر مساء أمس ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وإدلي ببعض التصريحات المثيرة للجدل.





يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للاحترام وهو من أهم القيم الإنسانية فى التعامل مع البشر، وللأسف فى السنوات الأخيرة الجميع لاحظ انخفاض هذه القيمة بين الأجيال الحديثة لذا نحن فى أمس الحاجة لتعلم كيفية غرس هذه القيمة فى الأطفال .





تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية و ذلك بعد ما ظهر زوجها الفنان أحمد عوضي ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".





انتشر خلال الأيام الماضية فى الصين مرض البروسيلا الجرثومي، مما أدي إلي إصابة 3245 شخصًا بمرض البروسيلا ، والذي غالبًا ما ينتج عن ملامسة البشر لقطعان الماشية التي تحمل هذه البكتيريا.





تساعد النظارات على النجاة من فيروس كورونا، على عكس أقنعة الوجه التي لا يعمل معظمها، وقد تكون النظارات في الواقع حاجزًا فعالًا بين جسمك والفيروس القاتل؛ لأن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من خلال العيون.





فئة الطعام التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية هي الأطعمة الخارقة "إنها قوى مغذية غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والمعادن والفيتامينات".























































