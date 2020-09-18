AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

النظارات تساعد في الحماية من كورونا.. تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تساعد النظارات على النجاة من فيروس كورونا، على عكس أقنعة الوجه التي لا يعمل معظمها، وقد تكون النظارات في الواقع حاجزًا فعالًا بين جسمك والفيروس القاتل؛ لأن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من خلال العيون.

وقال روبين وجيرشون ، أستاذ علم الأوبئة في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك ، لصحيفة The Post: "بالنسبة للأشخاص [الذين] يرتدون نظارات بالفعل يمكن أن توفر لهم قدرًا من الحماية".

غالبًا ما ينتقل الفيروس من خلال قطرات من سعال أو عطس الشخص المصاب. يمكن أن تشق هذه القطرات طريقها إلى جسم شخص آخر من خلال أنفه أو فمه أو ، في بعض الحالات ، عيونهم ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها . يقول غيرشون ، مع النظارات ، "لا يمكن أن تذهب الرذاذات الكبيرة أو القطرات في عيني مباشرة".

وأضاف جيرشون ، إنه من الشائع في أماكن الرعاية الصحية ارتداء معدات واقية للعين "عندما يكون لدينا خطر التعرض للقطرات". 


وأكمل لصحيفة The Post  "من المنطقي أن استخدام أي احتياطات تحمي وجهك ، بما في ذلك عينيك ، سيكون مفيدًا".

ويقول إن النظارات هي "حل سهل وبسيط" لمنع التعرض - لكنه يحذر من ضرورة استخدامها لتكملة "الاحتياطات العادية مثل حماية وجهك وتجنب الأشخاص المرضى".

هناك سبب آخر قد يجعل النظارات فكرة جيدة: "إنها حاجز حتى لا تلمس عينيك" ، كما يقول جيرشون ، الذي يضيف أن "لمس وجهك هو الخطر الحقيقي". إضافة إلى النظارات ، يوصي بالجلوس في الحافلة أو مترو الأنفاق. 

 إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فقد حان الوقت الآن لاختيار النظارات بدلًا من ذلك ، كما يقول جيرشون.. وتابع "ليست لدينا دراسات تفيد بأن الأشخاص الذين يرتدون النظارات هم أقل عرضة للخطر" ، لكنها فرصة أقل للتواصل. "النظارات لا تحمي فوق وتحت عينيك - لكنها شيء ما."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلدهم صنف بـ أسوأ البلدان تضررا من كورونا.. لماذا لا يرتدي الساسة البريطانيون أغطية الوجه؟ مطالبات لـ جونسون بتوضيح الأسباب

طريقة تركيب العدسات.. تعرف على أسباب تحركها بالعين وأخطاء ارتدائها

بدون عمليات وأدوية.. 10 طرق لتحسين بصرك

الملوث ينشر الفيروس .. كيفية تنظيف الكمامة القماشية بطريقة صحية

دراسة جديدة تكشف.. أفضل كمامة تحمي من كورونا بنسبة 99.9%

استعدادا لموجة كورونا الثانية.. الكمامة القماش تمنع العدوى بنسبة 99.9%

ترشيحاتنا

خطوات التقرب من الله

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

الناس الحلوة في أماكن السهر.. محمد سامى بصحبة مي عمر وعمرو دياب ودينا الشربيني

نائب محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي لدينا يكفي لـ 3 سنوات.. فيديو

من إمبابة إلى الإسكندرية.. روسيا تنشئ خطين للسكك الحديدية في مصر

إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة