النظارات تساعد في الحماية من كورونا.. تفاصيل

على عكس أقنعة الوجه التي لا يعمل معظمها، وقد تكون النظارات في الواقع حاجزًا فعالًا بين جسمك والفيروس القاتل؛ لأن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من خلال العيون. تساعد النظارات على النجاة من فيروس كورونا،

وقال روبين وجيرشون ، أستاذ علم الأوبئة في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك ، لصحيفة The Post: "بالنسبة للأشخاص [الذين] يرتدون نظارات بالفعل يمكن أن توفر لهم قدرًا من الحماية".





غالبًا ما ينتقل الفيروس من خلال قطرات من سعال أو عطس الشخص المصاب. يمكن أن تشق هذه القطرات طريقها إلى جسم شخص آخر من خلال أنفه أو فمه أو ، في بعض الحالات ، عيونهم ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها . يقول غيرشون ، مع النظارات ، "لا يمكن أن تذهب الرذاذات الكبيرة أو القطرات في عيني مباشرة".





وأضاف جيرشون ، إنه من الشائع في أماكن الرعاية الصحية ارتداء معدات واقية للعين "عندما يكون لدينا خطر التعرض للقطرات".









وأكمل لصحيفة The Post "من المنطقي أن استخدام أي احتياطات تحمي وجهك ، بما في ذلك عينيك ، سيكون مفيدًا".





ويقول إن النظارات هي "حل سهل وبسيط" لمنع التعرض - لكنه يحذر من ضرورة استخدامها لتكملة "الاحتياطات العادية مثل حماية وجهك وتجنب الأشخاص المرضى".





هناك سبب آخر قد يجعل النظارات فكرة جيدة: "إنها حاجز حتى لا تلمس عينيك" ، كما يقول جيرشون ، الذي يضيف أن "لمس وجهك هو الخطر الحقيقي". إضافة إلى النظارات ، يوصي بالجلوس في الحافلة أو مترو الأنفاق.



