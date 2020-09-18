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مرأة

بعد طرحه فى فاكسيرا.. أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن لقاح الأنفلونزا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
بعد طرحه فى فاكسيرا..
بعد طرحه فى فاكسيرا.. اهم المعلومات التى يجب معرفتها عن لقاح
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اسماء محمد
يعيش العالم حالة من الرعب منذ انتشار فيروس كورونا فى نهاية عام 2019 وتتشابه أعراضه إلى حد كبير مع الإنفلونزا مما يجعل الفرد يتعرض لعناء كبير حتى يتأكد من عدم إصابته بكورونا.
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ولتجنب كل هذه المتاعب تم الإعلان عن طرح لقاح الانفلونزا الموسمية ونعرض لكم اهم المعلومات التى يجب معرفتها عنه فى التقرير التالى وفقا لما ذكره موقع " mayoclinic".

- يستغرق اللقاح مدة اسبوعين حتى يظهر مفعوله لذا قد تعانى من الانفلونزا خلال هذه الفترة اذا تعرضت للعدوى قبل بدء مفعول المصل.

-تتضمن قائمة الممنوعون من اخذ لقاح الانفلونزا فئات عديدة: الأشخاص الذين عانوا من أعراض شديدة عند أخذ اللقاح من قبل، واصيبوا بمتلازمة غيلان باريه(Guillain-Barré (GBS) . والأطفال أقل من 6شهور، ومن ظهرت عليهم أعراض لقاح الإنفلونزا، ومن سبق له اخذ لقاح حي اخر خلال 4اسابيع ماضية، ومرضى الكلى والسكري.
- يتم اخذ اللقاح قبل بدء فصل الشتاء بعدة أسابيع.
- يعانى البعض من اعراض مشابهة للانفلونزا فى اول يومين بعد اخذ اللقاح ولكنها تكن مجرد رد فعل للجسم نتيجة تكون الاجسام المضادة التى تمكن الجسم من الحماية.
- لا يحمي لقاح الإنفلونزا من الإصابة بكورونا لكنه مهم جدا أخذ لقاح الإنفلونزا هذا الموسم لأن اعراض المرضين متشابهة.
- تختلف فاعلية اللقاح من شخص لاخر ووفق لبيانات دراسات عديدة فانه  فعال بنسبة تترواح بين 50% إلى 60% تقريبًا فى الشريحة العمرية من  18 الى 64 سنة.
- فى الحالات التى تنخفض فيها فاعلية اللقاح فالوقاية من الإنفلونزا وتقليل حدة أعراضها وتقليل الحاجة للاستشفاء         

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