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منوعات

فيروس كورونا VS الإنفلونزا.. أيهما يقتل عددا أكبر من المرضى؟

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
سيطر فيروس كورونا على عام 2020، وعلى الرغم من أنه لا يزال غير معروف نسبيًا؛ فقد تمت مقارنته غالبًا بالإنفلونزا، ولكن هل من المرجح أن يموت الأشخاص أكثر من الإنفلونزا أم من فيروس كورونا؟

الإنفلونزا وفيروس كورونا كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي شديدة العدوى، لكنهما ناجمان عن سلالات مختلفة من الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وقد يحدث COVID-19 بسبب سلالة السارس CoV2 من الفيروس المستجد، بينما تحدث الإنفلونزا بسبب الإصابة بفيروسات الإنفلونزا. 

ونظرًا لأن بعض أعراض الإنفلونزا وCOVID-19 متشابهة جدًا، فقد يكون من الصعب التمييز بينهما بناءً على الأعراض وحدها، وهذا هو سبب أهمية الاختبار.

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وتشير البيانات الصادرة عن الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة إلى أن معدل وفيات فيروس كورونا كان أعلى من 6 إلى 16 مرة من الإنفلونزا الشائعة عندما كان في البداية.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن عدد الوفيات المسجلة في "إنجلترا" و"ويلز" المتعلقة بـ COVID-19 انخفض بمقدار 37 حالة وفاة من 138 في الأسبوع الـ 34، إلى 101 في الأسبوع الـ 35، وهو أقل عدد لوفيات COVID-19 المسجلة منذ الأسبوع 11 (الأسبوع المنتهي في 13 مارس)، فيما شهد الأسبوع الأول تسجيل 5 وفيات.

وأوضح المركز أن "من بين جميع الوفيات المسجلة في الأسبوع 35 (الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس)، ذكر 1.1 بالمائة COVID-19، بانخفاض عن 1.4 بالمائة في الأسبوع 34".
 
وعلى الرغم من أن وفيات الإنفلونزا تفوق الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إلا أنها تظل منخفضة جدًا في هذا الوقت من العام، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب الأفراد الضعفاء وكبار السن الذين يتخذون احتياطات أمان إضافية في أعقاب الوباء.
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