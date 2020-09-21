بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

بدأت اليوم المرحلة الأولى لحصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية والمنزرعة على مساحه ٤٠ فدان، حيث تم اليوم حصاد ١٧ فدان باستخدام أحدث الماكينات (شوبر) التابعة لوزارة الزراعة، وتم كمره سيلاج لتغذية الحيوانات بمزرعتى الكلية والراهب.













جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور أيمن عيسى عميد الكلية والدكتورة درية خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



