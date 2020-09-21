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تعليم

بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:06 م
جانب من عملية الحصاد
جانب من عملية الحصاد
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مروة فاضل
بدأت اليوم المرحلة الأولى لحصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية والمنزرعة على مساحه ٤٠ فدان، حيث تم اليوم حصاد ١٧ فدان باستخدام أحدث الماكينات (شوبر) التابعة لوزارة الزراعة، وتم كمره سيلاج لتغذية الحيوانات بمزرعتى الكلية والراهب.



 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور أيمن عيسى عميد الكلية والدكتورة درية خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة على دور مزرعة الراهب تجاه خدمة المجتمع والطلاب كمزرعة بحثية تعليمية، وماتقدمه للمجتمع من منتجات غذائية نباتية وحيوانية متنوعة، وسد احتياجاته، مشيدا بمدى تطور المزرعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظام الزراعة الذكية لزياد الانتاج، موجها الشكر لجميع القائمين على المزرعة.
بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية
بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية
بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية
بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية
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