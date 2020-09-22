كل ما تريد معرفته عن دبلومة علوم البيانات بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية

أعلنت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة عن بدء الدورات التدريبية للمتقدمين لدبلومة علوم البيانات للعام الجامعي الجديد، بحيث يتم تلقي طلبات التقديم حتى يوم 30 من الشهر الجاري وتكون بواقع 18 ساعة معتمدة (أونلاين) و تكون مدة الدراسة عامين دراسيين ، وتشتمل الدبلومة على مجالات :-





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- الرياضيات

- الإحصاء

- البايثون





وتكون بواقع 18 ساعة معتمدة (أونلاين ) ، كما تكون مدة الدراسة عامين.





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شروط القبول :-





- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية الحكومية ، أو ما يعادلها من المجلس الاعلى للجامعات.

- كما يتم قبول الطلاب الحاصلين على أحد دبلومات الكلية الاكاديمية .

- أن يجتاز الطالب 48 ساعة معتمدة ويحسب معدله التراكمي على 60 ساعة معتمدة.

- يجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلومات أكاديمية مكافئة لدبلوم الكلية الأكاديمي ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.









وبالنسبة للأوراق المطلوبة :-





- أصل شهادة البكالوريوس أو الليسانس وشهادة المعادلة بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة

- شهادة الميلاد

- عدد 2 صور شخصية

- الموقف من التجنيد

- سحب مظروف التقديم (وتكون المصروفات الادارية 600 جنيه)







