الصين تطلق قمرين صناعيين للرصد البيئي إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم الأحد بنجاح قمرين صناعيين للمراقبة البيئية، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.





وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء - في بيان اليوم - أن صاروخا من طراز "لونج مارش-4 بى" تم إطلاقه الساعة 11:23 صباحا (بتوقيت بكين)، وحمل القمرين الصناعيين "HJ-2A" و "HJ-2B" إلى المدار المحدد لهما سلفا.



