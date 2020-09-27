رئيس جامعة بني سويف: بدء التقديم لدرجة الماجستير بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية

أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، عن بدء التقديم بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية للماجستير البحثي والماجستير المهني للعام الجامعي 2021/2020 ، وذلك خلال الفترة من 22 سبتمبر الجاري وحتى 29 أكتوبر المقبل .





وأوضح رئيس الجامعة ، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في صادرات الزيوت العطرية وأن محافظة بني سويف بها نحو10.2% من إجمالي المساحة المزروعة بالنباتات الطبية علي مستوى الجمهورية .





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مشيرا إلي أن النباتات الطبية والعطرية تعتبر أحد الموارد الأساسية للدخل القومي، الأمر الذى يتطلب إجراء المزيد من البحوث والدارسات في هذا المجال لأهميته، لذلك قامت الجامعة بالمبادرة بإنشاء معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية كأحد المؤسسات البحثية والتعليمية كاستجابة لهذه المتطلبات وفي إطار الخطة البحثية الطموحة للجامعة ولخطة الدولة المصرية التنموية 2030.





وأشار الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد الي أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يعتبر المعهد الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وقد تم إنشائه ليصبح معهد أكاديمي بحثي متميز ورائد في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي ، موضحا أن المعهد هي مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم حلول مبتكرة في مجال أبحاث النباتات، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.



