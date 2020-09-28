AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرسنال يتقدم بهدف في شباك ليفربول

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف أرسنال الأول في شباك ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

لاكازيت سجل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم أرسنال بهدف نظيف.

ساديو ماني تحصل على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع أرسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى أرسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وأرسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز أرسنال.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نادي أرسنال المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة كأس الدرع الإنجليزية

كأس الدرع الخيرية.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال

ليفربول يسيطر وأرسنال يتقدم | 30 دقيقة.. رفاق صلاح يبحثون عن العودة

بمساهمة من صلاح .. مينامينو يسجل التعادل لصالح ليفربول في شباك آرسنال

ركلات المعاناة الترجيحية.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين ليفربول وآرسنال فى الدرع الخيرية

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ترشيحاتنا

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون

هاني رمزي يكشف تفاصيل ترشحه احتياطيا لشقيقه في مجلس النواب

تسلم إيدك.. أحمد موسى يسخر من ضرب إخواني "بالقفا" على الهواء

محامي الأهلي يتحدث عن رحيل فايلر وقضية كهربا مع الزمالك

حددت أفضل أوقات تناوله .. رئيس فاكسيرا تكشف عن سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية | فيديو

عقاب قاس ينتظر أردوغان وهذه المرة من السعودية .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في احتفالية أبناء المحافظات الحدودية .. صبحي: الشباب في مقدمة اهتمام رئيس الجمهورية .. ولا ننسى شهداء الوطن |شاهد

475 إبرة.. مدرس حضانة يوشم عينيه ولسانه وجسده بالكامل ويرعب الأطفال

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل