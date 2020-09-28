أرسنال يتقدم بهدف في شباك ليفربول

سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف أرسنال الأول في شباك ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.





لاكازيت سجل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم أرسنال بهدف نظيف.





ساديو ماني تحصل على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع أرسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.





وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى أرسنال.





ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.





ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وأرسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز أرسنال.



