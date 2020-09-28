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أخبار العالم

دخول طرف رابع لوقف دعم تركيا لأذربيجان ضد أرمينيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:57 م
معارك بين أرمينيا
معارك بين أرمينيا وأذربيجان
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محمد علي
بشكل مباشر، دعت أرمينيا لتدخل ألماني مباشر على خط الصراع ليس ضد أذربيجان، وإنما ضد تركيا التي أعلنت عن دعمها الكامل للأذريين، وفق ما ذكرت صحف دولية.


دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان،الإثنين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبذل الجهد للتصدي لسلوك تركيا المزعزع للاستقرار في منطقة  القوقاز.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين باشينيان وميركل تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة.


من جانبها، عبرت المستشارة الألمانية  أنجيلا ميركل عن قلقها البالغ إزاء المعارك بين الجانبين الأرميني والأذري، مؤكدة لرئيس الوزراء الأرميني أنه لا بديل عن التسوية السلمية للنزاع في إقليم ناجورني كاراباخ.


ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الثلاثاء، لبحث حلول سلمية لتخفيف التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.


جاء ذلك بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من مغبة التدخلات الخارجية في المواجهات الدامية بين أذربيجان وأرمينيا، وسط اتهامات من يريفان لأنقرة بتقديم الدعم السياسي والعسكري لباكو.
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