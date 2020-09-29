AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح متحف آثار كفر الشيخ ويتفقد مشروعات خدمية بالمحافظة اليوم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في اطار متابعة الحكومة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

ويفتتح رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متحف آثار كفر الشيخ.

ويقع المتحف بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760م2، وتقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة إلى مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

كما يزور مدبولي مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمحافظة وعددا من الطرق الجاري تنفيذها بكفر الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بسانت كاترين

مصر متحف العالم للسياحة الثقافية.. أُثريون: السائح على موعد مع آثار الجدود

افتتاحه قريبا .. الاستمتاع بتاريخ الحضارة المصرية فى متحف كفر الشيخ

تطوير صنعاء.. محافظ كفر الشيخ يقرر تخصيص بوابة للجمهور بحديقة الحيوان ..صور

المتحف المصري الكبير أبرزها ..أبرز المشروعات السياحية والأثرية فى عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

إسرائيل تتخطى أمريكا فى وفيات كورونا.. والصحة: الفيروس ينتشر بكثافة رغم الإغلاق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-9-2020 بالمحافظات

أحمد عفيفي يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن قرب رحيل أمير مرتضى

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

بعد تصريحات أردوغان المستفزة.. اليونان تعتزم الشروع في خطوة تصعيدية لمواجهة تركيا

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فريق الزمالك 2006 بعد شكاوى أولياء الأمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تحبس الأنفاس.. امرأة تكتشف وجود 20 عنكبوتًا سامًا في منزلها

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

شاهد.. تعديلات جديدة لـ رينج روفر فيلار كموديل 2021