رئيس الوزراء يفتتح متحف آثار كفر الشيخ ويتفقد مشروعات خدمية بالمحافظة اليوم

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في اطار متابعة الحكومة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.





ويفتتح رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متحف آثار كفر الشيخ.





ويقع المتحف بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760م2، وتقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة إلى مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.





كما يزور مدبولي مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمحافظة وعددا من الطرق الجاري تنفيذها بكفر الشيخ