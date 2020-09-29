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أخبار البلد

"روبوت" يستقبل رئيس الوزراء بكلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
روبوت يستقبل الدكتور
روبوت يستقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.

حيث استقبله "روبوت" وقدم التحية لرئيس الوزراء. 

وتاتي الزيارة  لمتابعة استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

واستمع مدبولي لشرح من وزير التعليم العالي حول كلية الذكاء الاصطناعي ، وعدد الطلاب الذين يدرسون بالكلية وما ستقدمه الكلية  .
وتاتي زيارة رئيس الوزراء لمحافظة كفر الشيخ في اطار متابعة الحكومة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

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ويفتتح خلال الجولة  رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متحف آثار كفر الشيخ.

ويقع المتحف بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760م2، وتقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بإضافة إلى مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

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كما يزور مدبولي الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وعدد من الطرق الجاري تنفيذها بكفر الشيخ.
"روبوت" يستقبل رئيس الوزراء بكلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ
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