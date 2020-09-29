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فن

وداعا أمير الإنسانية.. ميريام فارس تنعى الشيخ صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:16 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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محمد بدران
نعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت ميريام فارس علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏وداعًا الى أمير الإنسانية ‎#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح خسارة كبيرة لكل الوطن العربي، أحرّ التّعازي للشعب الكويتي الحبيب ‎#الكويت 🇰🇼"

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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