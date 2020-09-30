ريال مدريد يستدرج بلد الوليد في الدوري الإسباني.. الليلة

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره بلد الوليد، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "سانتيجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة رقم 4 من الدوري الإسباني.
وبدأ ريال مدريد مشواره هذا الموسم في الليجا، بالتعادل مع ريال سوسييداد 0-0، قبل أن يفوز بصعوبة على ريال بيتيس في ثاني مبارياته بنتيجة 3-1، ويستدرج بلد الوليد في ثالث مبارياته اليوم، لمواصلة انتصارته.
وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد، استبعاد توني كروس وإيدير ميليتاو وماريانو دياز، بينما شهدت عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد كالتالي:
كورتوا - لونين - ألتوبي - كارفاخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - إيسكو - هازارد - بنزيما - أسينسيو - مايورال - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو
ويحتل ريال مدريد في المركز السابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط، وله مباراة مؤجلة مع خيتافي، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ17 بنقطتين.