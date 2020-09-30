ريال مدريد يستدرج بلد الوليد في الدوري الإسباني.. الليلة

وبدأ ريال مدريد مشواره هذا الموسم في الليجا، بالتعادل مع ريال سوسييداد 0-0، قبل أن يفوز بصعوبة على ريال بيتيس في ثاني مبارياته بنتيجة 3-1، ويستدرج بلد الوليد في ثالث مبارياته اليوم، لمواصلة انتصارته.





وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد، استبعاد توني كروس وإيدير ميليتاو وماريانو دياز، بينما شهدت عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد.









