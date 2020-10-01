دعاء الخروج من المنزل .. الدعاء والذكر من الأمور الهامة والمشروعة والتي نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يذكر الله في كل أمور حياته سواء عند دخول المنزل أو عند الخروج من المنزل أو عند دخول الخلاء وغيره من الأدعية التي كلها عبادة وتقرب من الله تعالى، وما أجمل أن يكثر العبد من دعاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء هو اقرب واسهل العبادات التى تربط العبد من ربه وتزيد من حسناته.





ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه داوم وحرص على دعاء الخروج من المنزل وترديد ثلاثة وعشرين كلمة عند الخروج من بيته، فرسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، وأوصانا بالحرص والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى أي حال، ومن بين هذه الوصاي النبوية بذكر الله دعاء الخروج من المنزل.





ومن دعاء الخروج من المنزل تلك الكلمات التي داوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء بها وترديدها في دعاء الخروج من المنزل، هي: «بِسْم اللهِ توكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».





دعاء الخروج من المنزل فعنها استشهد بما ورد في في جامع الترمذي، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».





دعاء الخروج من المنزل مكتوب يعد من الأدعية التي يحتاج إليها المسلم عند خروجه من منزله، حيث إنه ينتقلُ إلى مجالٍ آخرَ مليءٍ بالخيرِ والشرّ؛ لذلك فهو بحاجةٍ إلى اللجوء إلى الله بـ دعاء الخروج من المنزل مكتوب قبل انطلاقه إلى ذلك العالم الكبير طالبًا منه المعونة والمساعدة والهداية والتسديد كي يعود إلى منزله سالمًا من كل شرٍّ وأذى، ومن أدعية الخروج من المنزل.





دعاء دعاء الخروج من المنزل مكتوب الوارد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ما يأتي:

«بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ»

«بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ» .

«بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ».

بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

«بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».





دعاء الخروج من المنزل كغيرِه من الأدعية الشرعيّة يحمل في طياته عظيمَ التوكّل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه فيما سيواجه المسلم في يومِه أثناءَ تواجده خارجَ المنزل لقضاءِ شؤونِه الخاصّة والعامة، ومِن تلك المنافع التي تعودُ عليه نتيجة المواظبة على ترديد هذا الدعاء قبل الانطلاق إلى العالم الأوسع ما يأتي:





• الحماية والوقاية من الوقوع في الضلال وارتكاب الزلل والظلم والجهل تجاه الآخرين، وفي الوقت نفسه الحماية من إيقاعِ أيٍّ منها عليه.

• ابتعادُ الشيطان عن الذاكرِ للدعاء وتنحّيه عن طريقه. حصول المسلم على الهداية والتوفيق والكفاية والوقاية من الله تعالى.

• تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكّل عليه ممّا يترتب عليه إعطاء المسلم خير ذلك الخروج وكفايته من شره على الأصعدة كافة.

• الأجر والثواب من الله تعالى في الآخرة.

• الإتيان بفِعل يُحبه الله ويضاعف الأجر عليه؛ لما فيه من استشعار العبوديّة والحاجة والذل لله تعالى وطلب المعونة منه؛ كي يكون المسلم بين يدي الله في خروجه ذلك وتحت رحمته.









(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)





دعاء ركوب السيارة (سبحان الله الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون)





دعاء الدخول والخروج من المسجد عند الدخول للمسجد نقول: (أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم، بِسْـمِ الله، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ افْتَـحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتـِك) وعند الخروج نقول (بِسمِ الله وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ إِنّـي أَسْأَلُكَ مِـنْ فَضْـلِك، اللّهُـمَّ اعصِمْنـي مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجـيم)





دعاء الدخول والخروج من الحمام يدخل الشخص للحمام أكثر من مرة في اليوم ومن المستحب أن يلتزم بسنن الدعاء فيقول عند الدخول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) و أما عند الخروج فيقول: (غفرانك).





دعاء الصباح قصير

اللهم إنا نسألك في هذا الصباح أن تفتح لنا بابك، وأن تيسر لنا أسبابك وأن تصرف عنا عذابك.





اللهم في هذا الصباح اجعل لنا ﻧﺼﻴﺒًا في ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﺗﻘﺴﻤﻪ ﻭفي ﻛﻞ ﻧﻮﺭ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﺯﻕ ﺗﺒﺴﻄﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺿﺮ ﺗﻜﺸﻔﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ بلاء ﺗﺮﻓﻌﻪ.





اللهم نسألك صباحًا مُستبشرًا وهمّا راحلًا ويومًا رائعًا وقلبًا مُطمئنًا ورزقًا كثيرًا وتيسيرًا لأمورنا وصلاحًا لأحوالنا وفرج قريب و خوفًا زائلًا.





اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام أيقظ قلوبنا من الغفلات وكما أنرت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية.





اللهم صبحنا صباحًا تنفرج فيه الهموم، وتنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبه، وتتسع فيه الأرزاق، ويستجاب فيه الدعاء.