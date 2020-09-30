هل يجوز للحائض حضور غُسل الميت؟

هل الحائض تحضر غسل الميت .. سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إنه يجوز للمرأة الحائض حضور غُسل الميت.

وتابع أن "حضور المرأة غسل الميت حتى وهى حائض يجوز لا حرج فيه".





اقرأ أيضاً:

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك.





وأضافت "الدار" :الكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.





حكم زيارة الحائض المقابر.. الإفتاء توضح

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.





وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.





وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع عن قراءة القرآن وهى حائض.



