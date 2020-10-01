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أخبار البلد

أهم الأخبار.. حقيقة انتحار حياة الدرديري.. فايلر يكتب نهاية حزينة مع الأهلي.. وسقوط شبكة دعارة في التجمع

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:56 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي..



أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 400 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد " .




نشرت الجريدة الرسمية، قرار محافظ البنك المركزي، رقم 2200 لسنة 2020، بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري، للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها " اقرأ المزيد ".




كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين حقيقة ما تردد حول عمله في قناة نادي الزمالك، كما حرص على تقديم الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك "اقرأ المزيد ".




واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت " اقرأ المزيد " .



في لقطات قد يراها بعض مراقبي المشهد السياسي والتطورات الإقليمية غريبة بعض الشيء على شخص الجميع يعلم بالداخل والخارج أن يده ملطخة بالدماء، شوهد أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل الثاني وهو يبكي بجنازة أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الكويت اليوم " اقرأ المزيد ".




توجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فور انتهاء مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، إلى فندق إقامته في حي الزمالك، لجمع متعلقاته استعدادًا للسفر لبلاده بعد قليل " اقرأ المزيد " .



نفى الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الأنباء المتداولة حول استقبال أي من مستشفيات ومراكز الجامعة للمذيعة السابقة حياة الدرديري " اقرأ المزيد " .


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