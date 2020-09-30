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رياضة

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
توجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فور انتهاء مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، إلى فندق إقامته في حي الزمالك، لجمع متعلقاته استعدادًا للسفر لبلاده بعد قليل.

وأكدت مصادر مقربة من فايلر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المدرب جمع متعلقاته من أجل السفر لعائلته في سويسرا، ولا يعلم مصيره حتى الآن، فهو لم يتلق أي إخطار من إدارة الأهلي يفيد باستمراره أو توجيه الشكر له.

وأشارت المصادر إلى أن فايلر يعلم أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعقد اجتماعا صباحا غد الخميس من أجل تحديد مصيره، وأنه سيسافر لـ سويسرا فجرًا من أجل قضاء إجازة مع أسرته.

وتعقد إدارة النادي الأهلي غدًا الخميس اجتماعًا طارئًا لمناقشة مسألة المدرب رينيه فايلر سواء باستمراره مع الفريق أو رحيله.

وأتمت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي خلفًا لـ فايلر.
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