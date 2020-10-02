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توك شو

بنحبك يا سيسي.. المصريون يوجهون كلمات مؤثرة للرئيس.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو مع المواطنين فى المنصة، وقال أحد المواطنين أن الجميع جاء للمنصة للاحتفال بانتصار أكتوبر وأيضًا حبًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف أحد المواطنين، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد من تقديم الإعلامي أحمد موسى، وذلك فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر واحتفال المواطنين، أن ما تم فى 6 سنوات لم يتم فى 60 عامًا وعلى الجميع النظر لما قدمه الرئيس السيسي.

ولفت مواطن أخر إلى أن الجميع فى ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه فى أى قرار، قائلا: "خلصنا من الإخوان".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا "كل واحد يخليه فى بلده ويسيب الشعب المصري يحتفل بالانتصار على اسرائيل، قائلا إن كل واحد بلده محتلة يخليه فى بلده وسيب المصريين يحتفلون، واللى زعلان يروح يحرر بلده الأول وبلاش يكتب حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي و أن الشعب المصري يقف مع رئيسه السيسي.. وهنفضل سعداء وفرحانين".

ولفت أحمد موسى إلى أن المصريين تخلصون من الجماعات الإرهابية المجرمة، والجميع يحتفل فى المحافظات، بالانتصار العظيم فى أكتوبر.

وأردف أحمد موسى: "كل واحد حر يحتفل براحته.. انا هشغلكم كل شويه أغانى وطنية عشان الإخوان تولع.. فى ناس بتناضل على الفيس وتويتر وأرضهم محتلة.. ياريت تخليك فى حالك وفى بلدك المحتلة". 

وأكد  الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة؛ مشيرا إلى أن العنف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية أنه على الجميع أن ينتبه لفبركة الفيديوهات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بتداولها،لافتا إلى أن أعداء مصر يستغلون أى شئ وينشرون الشائعات.
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