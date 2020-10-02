بنحبك يا سيسي.. المصريون يوجهون كلمات مؤثرة للرئيس.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو مع المواطنين فى المنصة، وقال أحد المواطنين أن الجميع جاء للمنصة للاحتفال بانتصار أكتوبر وأيضًا حبًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف أحد المواطنين، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد من تقديم الإعلامي أحمد موسى، وذلك فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر واحتفال المواطنين، أن ما تم فى 6 سنوات لم يتم فى 60 عامًا وعلى الجميع النظر لما قدمه الرئيس السيسي.





ولفت مواطن أخر إلى أن الجميع فى ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه فى أى قرار، قائلا: "خلصنا من الإخوان".



