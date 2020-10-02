أحمد موسى: الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة؛ مشيرا إلى أن العنف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، وذلك فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أنه على الجميع أن ينتبه لفبركة الفيديوهات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بتداولها،لافتا إلى أن أعداء مصر يستغلون أى شئ وينشرون الشائعات.
وتابع أحمد موسى أن المصريين يحتفلون ويرفعون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الميادين، والجميع فى حالة من الفرح والسعادة.
وتوافد عدد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على مدينة نصر بمحيط النصب التذكارى، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة،حيث توافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.