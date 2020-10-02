أحمد موسى: الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة؛ مشيرا إلى أن العنف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، وذلك فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أنه على الجميع أن ينتبه لفبركة الفيديوهات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بتداولها،لافتا إلى أن أعداء مصر يستغلون أى شئ وينشرون الشائعات.





وتابع أحمد موسى أن المصريين يحتفلون ويرفعون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الميادين، والجميع فى حالة من الفرح والسعادة.





وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات لهم، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء في حلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

وأوضح أحمد موسى، أن الفيديوهات ترسل عبر الصفحة الرسمية للبرنامج، ومقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات بعد قليل.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم،لافتا إلى أنه سيبدأ الاحتفال بأكتوبر من اليوم وحتى نهاية الشهر.

وكان عدد من الأحزاب السياسية، قد وجه الدعوة لكافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.



