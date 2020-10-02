بعد قليل.. حلقة استثنائية لـ أحمد موسى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

يقدم الإعلامي أحمد موسى ، حلقة استثنائية من برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.





وينقل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" احتفالات الشعب المصري بذكرى عيد نصر أكتوبر المجيد ، وخروج أبناء الوطن في الميادين للاحتفال ودعم القوات المسلحة والمؤسسات، علي الهواء مباشرة بعد قيل.





كما دعا حزب الوفد كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.





وجدد الحزب فى بيان صحفى له العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.





فيما افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.





يأتى المعرض تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، إضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.