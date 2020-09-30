أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر.. و"المصل واللقاح" يوجه رسالة مهمة للمواطنين| فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو كالآتي.











علق الإعلامي أحمد موسى، على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، بشأن قيام مجموعة من الشباب بالتحرش بفتاة أجنبية كانت متواجدة فى مدينة نصر.









وقال موسى إن وزارة الداخلية قامت بتحديد المتهمين الـ6 وتم ضبطهم، كما تم الوصول إلى الفتاة الأجنبية، وإحالتهم للنيابة؛ لمتابعة القضية.









وأضاف، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن المتهمين تحرشوا بالفتاة لحظة عودتها من العمل.













وجه ساميويل وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التحية والتقدير لمصر لاستضافة مباحثات الاطراف الليبية على أرضها لحل الأزمة الليبية.









وأضاف وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر لعبت دورا مهما من اجل حفظ أمن واستقرار ليبيا".

















قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمات بـ مصر الخير، إنه تم تغيير ثقافة التعامل مع الغارمين والغارمات على انهم مجرمون، وتوصلنا إلى ترسيخ فكرة ان الغارمين هم ضحية للعوَز والفقد.









وأضافت "عوض" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الغارم يستطيع العمل بعد خروجه من السجن لأنه ليس بمجرم".









وتابعت سهير عوض :" الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بملف الغارمين".

















قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخبر المنتشر على السوشيال ميديا وبعض الموقع بخصوص 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى مصر، غير صحيح.









وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة قالت إن هذا الخبر غير صحيح ولا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة إلى مصر.













قال الدكتور مصطفى محمدي رئيس مركز التطعيمات القومي بـ المصل و اللقاح " فاكسيرا"، إن كل مواطن كان يحصل على تطعيم الانفلونزا فى السنوات الماضية عليه أن يتناول التطعيم هذا العام ومن لم يتناوله عليه ايضًا أن يتناوله، مؤكدا " الكل ياخد التطعيم".









وأضاف رئيس مركز التطعيمات القومي بالمصل واللقاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ما نشر عن ان كل مواطن كان يحصل على تطعيم الانفلونزا يحصل عليه فقط غير علمي.









ولفت إلى أن التطعيم عندما يتم تناوله فى العام يحمي المواطن من الفيروس خلال العام فق، مؤكدًا " التطعيم بتاع السنة اللى فاتت ملوش علاقة بالتطعيم بتاع السنة دي".













قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن أول مناظرة بين الرئيس الأمريكى ترامب وجون بايدن، اتجهت لـ الشتائم والاتهامات على المستوى الشخصي.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن ترامب يسعى طوال الوقت للظهور فى المنصات الإعلامية بأمريكا سواء بالإيجاب أو السلب.









ولفت إلى أن جميع الولايات فى أمريكا تنادي بالديمقراطية، وكشف أن هناك بعض الولايات تؤكد أن بايدن تفوق، والبعض الآخر ينقسم.













كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن إعداد خطة طوارئ لتأمين المنشآت الحيوية والخدمية لمواجهة السيول الحتمية خلال الفترة المقبلة.









وقال قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه يتم حاليا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أيه سيول وأمطار غزيرة متوقعة خلال الفترة القادمة.













أشاد لياو ليتشيانج سفير الصين في القاهرة، بأغنية "يدًا بيد"، التي غنتها ريهام عبدالحكيم، وتعبر كلماتها عن التضامن بين القاهرة وبكين، لافتًا إلى أن الحضارتين الصينية والمصرية الأقدم على مستوى العالم، مما يستوجب مسئولية مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي.









وأضاف "ليتشيانج"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الصين ومصر تلتزمان بالتضامن والتكاتف، وهناك تعاون بين قيادة البلدين، واجتماعات دورية عبر الإنترنت بين خبراء الصحة المصريين والصينيين لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث حول لقاحات كورونا.













قالت هبة إدريس، صاحبة مبادرة لتعليم الأمهات فن الخياطة، إنها تقوم بإعداد كورسات لمن يريد تعلم فن الخياطة، وتعلمهم طرق التسويق، مشيرة إلى أنها شاهدت الأمهات المعيلات على جروبات الفيس بوك، خلال أزمة كورونا يشتكون من عدم امتلاكهن الأموال، وتخلي أزواجهن عنهن، فقامت بإعداد مبادرة لتعليم الامهات مهنة الخياطة، لكي توفر لهن مصدر رزق.





وتابعت "إدريس"، خلال حوارها مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة لن تتوقف طالما هي على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها بدأت هذه المبادرة بتدريب 6 سيدات بمستويات تعليمية مختلفة، مشيرة إلى أن هذه السيدات في حاجة بالفعل إلى تعلم مهنة لتوفير مصدر رزق.



