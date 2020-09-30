تطعيم الانفلونزا.. المصل واللقاح توجه رسالة مهمة للمواطنين| فيديو

قال الدكتور مصطفى محمدي رئيس مركز التطعيمات القومي بـ المصل و اللقاح " فاكسيرا"، إن كل مواطن كان يحصل على تطعيم الانفلونزا فى السنوات الماضية عليه أن يتناول التطعيم هذا العام ومن لم يتناوله عليه ايضًا أن يتناوله، مؤكدا " الكل ياخد التطعيم".
وأضاف رئيس مركز التطعيمات القومي بالمصل واللقاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ما نشر عن ان كل مواطن كان يحصل على تطعيم الانفلونزا يحصل عليه فقط غير علمي.
ولفت إلى أن التطعيم عندما يتم تناوله فى العام يحمي المواطن من الفيروس خلال العام فق، مؤكدًا " التطعيم بتاع السنة اللى فاتت ملوش علاقة بالتطعيم بتاع السنة دي".
وقد قالت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيتم توفير اللقاحات لـــ 20 % من سكان كل دولة.