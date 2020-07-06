هل التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يقي من الإصابة بكورونا؟.. شاهد رد المصل واللقاح

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن الدولة تتجه لتوفير كميات كبيرة من مصل الأنفلونزا الموسمية لتطعيم كبار السن والاطفال ضد فيروس الانفلونزا، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا بعد انتهاء الموجة الحالية.









وأضاف الحداد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه سيتم التطعيم قبل شهر سبتمبر القادم أى قبل بدء موسم الشتاء، مشيرًا إلى أن أعراض الاصابة بالانفلونزا الموسمية و فيروس كورونا واحدة لذلك يجب أن يتم التطعيم بمصل الانفلونزا لأنه فى حالة الاصابة بأى أعراض يتم التعرف على المرض.





وتابع أن التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يساعد فى حصر اعداد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة توفر كميات كبيرة من المصل فى خطوة استباقية لها تحسبًا لوجود الموجة الثانية.





وأوضح أن سعر المصل لن يزيد عن العام الماضى وسيكون فى متناول المواطنين، منوهًا أن كل التطعيمات متوفرة فى كافة مراكز المصل واللقاح بالجمهورية.