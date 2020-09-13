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الصحة: بدء تجربة التطعيم لعلاج كورونا على 45 ألف متطوع من الأصحاء.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث، إنه يجب إجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا فى أكثر من مكان، للتأكد من صحتها وفعالية النتائج، لافتة إلى أن نتائج الدراسات السابقة لم يتم ذكر وجود إى مشكلات يصاب بها المتطوع فى التجارب السريرية.

وأضافت نهى عاصم، خلال حديثها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC  مصر2"، أن أى مشارك فى بحث يجب أن يتسلم استمارة بها كل التفاصيل عن التطعيم ومخاطره وفوائده، منوهة أنه يجب على كل المشاركين فى التجارب السريرية ان يؤمن عليهم.

وتابعت أن هناك شروط يجب على الباحث والمتطوع يمضون عليها قبل البدء فى التجارب السريرية، موضحة أن وزارة الصحة تتابع بدقة الحالة الصحية للمتطوعين أثناء تلقيهم التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الدراسة الخاصة بلقاح فيروس كورونا مدتها سنة، ويتم أخذ جرعة أولى ومن ثم الجرعة الثانية بعد 21 يوما، مؤكدة أنه تم البدء فى تجربة التطعيم للقاح فيروس كورونا على 45 ألف متطوع من الأصحاء.
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