تطهير وتعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلن وجية عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح ، تعقيم وتطهير قطاع الكهرباء ومبني جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ضمن خطة المدينة لاعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.









وأكد عبد الرازق استمرار تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة لحملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.





وأشار علي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس بالإضافة إلى وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.





وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.



