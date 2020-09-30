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الرئيس السيسي اهتم بهذا الملف.. مصر الخير: إخراج 78 ألف غارم من السجن إلى الآن

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمات بـ مصر الخير،  إنه تم تغيير ثقافة التعامل مع الغارمين والغارمات على انهم مجرمون، وتوصلنا إلى ترسيخ فكرة ان الغارمين هم ضحية للعوَز والفقد.

وأضافت "عوض" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الغارم يستطيع العمل بعد خروجه من السجن لأنه ليس بمجرم".


 وتابعت سهير عوض :" الرئيس عبد الفتاح السيسي اولى اهتماما كبيرا بملف الغارمين".


 وأكملت سهير عوض :"  تم إخراج 78 ألف غارم وغارمة حتى الآن وتم إنقاذ عدد كبير من الأسر التي فقدت الأم او الأب".


ولفتت سهير عوض:"  هناك رعاية لاحقة بعد خروج الغارم والغرامة من السجن، وأحد  الشروط الاساسية لخروج الغارم أو الغارمة من السجن هو  توفير فرصة عمل او  تعليم  الغارم حرفة توفر دخل ثابت له ".


 وتابعت سهير عوض :"  الغارمين في المصانع المجمعة أصبحوا منتجين ويشاركون في عملية الإنتاج والدولة المصرية تقوم بمجهود كبير بالتعاون مع المجتمع المدني لإنقاذ الغارمين والغارمات من عسرتهم وفك سجنهم".

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