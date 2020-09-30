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التنمية المحلية: اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة السيول.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن إعداد خطة طوارئ لتأمين المنشآت الحيوية والخدمية لمواجهة السيول الحتمية خلال الفترة المقبلة.
وقال قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايه عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه يتم حاليا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أيه سيول وأمطار غزيرة متوقعة خلال الفترة القادمة.
وأضاف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه نعمل على توعية المحافظات بمخاطر السيول، وكيفية التعامل معها في المحافظات المعرضة للسيول.
ابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام، جراء غزارة هطول الأمطار في أعالي النيل، وتأثير ذلك على إيراد النهر، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارات المعنية.
     
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد في ضوء زيادة الأمطار  والمناسيب للاحباس المختلفة في دول أعالي النيل،  وتزامن ذلك مع موسم هطول الامطار والسيول وما قد ينتج عنها من ورود كميات مياه اعلي من المعدل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد لتصريف كميات إضافية من المياه لغسل مجري النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودمياط،  مما قد ينتج عنه ان تغمر المياه بعض أراضي طرح النهر والتي ضمن القطاع المائي والمتعدى عليها من بعض المواطنين.

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