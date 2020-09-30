الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا مهما في حفظ أمن واستقرار ليبيا.. فيديو

وجه ساميويل وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التحية والتقدير لمصر لاستضافة مباحثات الاطراف الليبية على ارضها لحل الازمة الليبية









وأضاف وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر لعبت دورا مهما من اجل حفظ امن واستقرار ليبيا".





وتابع ساميويل روبيرج:" مصر جارة إلى ليبيا وتهتم بأمن واستقرار الأوضاع في ليبيا"، مضيفا:" الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا".









واكمل سامويل وربيرج:" الرئيس الأمريكي أكد على أنه من الضروري أن يكون حل الأزمة الليبية ليبيا ليبيا"، مضيفا:" هناك توافق بين رؤية امريكا مع رؤية مصر في ضرورة حل الأزمة الليبية بين الأطراف الليبية دون تدخل".



