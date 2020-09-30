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حتيتة: الاتفاق حول إطلاق سراح السجناء في ليبيا نجاح كبير لـ مؤتمر الغردقة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:16 م
الكاتب الصحفى عبد
الكاتب الصحفى عبد الستار حتيتة
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى عبد الستار حتيتة، المتخصص بالشأن الليبي، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة؛ من أجل حل المشكلات التى تواجه ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الجميع سعيد بما تم أمس فى الاجتماع الذى عقد فى الغردقة.

ولفت إلى أن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة من المنطقتين الشرقية والغربية الليبيتين، بمدينة الغردقة، توصلت إلى مجموعة "توصيات هامة"، وفقًا لما نقلته قناة "218" الليبية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تطلب اخلاص فى النوايا بين العسكريين و السياسيين فى ليبيا، ومصر قدمت دور رئيسي فى مفاوضات الفرقاء الليبيين لإطلاق سراح السجناء قامت باستضافة الكثير من أجل حل الأزمة الليبية و أن الاتفاق حول إطلاق سراح السجناء فى ليبيا يمثل نجاح كبير لـ مؤتمر الغردقة.

ونوه الى أن المواطنين فى ليبيا كانوا يعانون من مشكلات حال الانتقال من الشرق لـ الغرب ولكن بعد هذه البنود سيكون هناك حلول كثيرة.
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