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بالتزامن مع مباحثات مصر.. هروب 3000 مسلح من ميليشيات أردوغان في ليبيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:31 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن مباحثات الغردقة بين الليبيين قائمة على مبادرة القاهرة؛ موضحا أن الليبيين يرفضون التدخل الليبي السافر في الأراضي الليبية. 

وأضاف في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الهدف من مباحثات الغردقة بين الليبيين هو الوصول إلى تفاهم، مرددًا «نبحث عن حلول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن السلاح يكون في يد الجيش الليبي فقط ونزعه من الميليشيات، لافتا إلى أن المرتزقة التابعين لأردوغان بدأوا في مغادرة ليبيا.

وتابع المحجوب «أكثر من 3 آلاف مسلح تابع للديكتاتور أردوغان غادروا ليبيا في الفترة الماضية». 

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