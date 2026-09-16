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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة الإطفاء الأمريكية: مصرع 3 أشخاص إثر سقوط مروحية في لوس أنجلوس

إدارة الإطفاء الأمريكية: مصرع 3 أشخاص إثر سقوط مروحية في لوس أنجلوس
إدارة الإطفاء الأمريكية: مصرع 3 أشخاص إثر سقوط مروحية في لوس أنجلوس
أ ش أ

 أعلنت إدارة الإطفاء الأمريكية اليوم /الأربعاء/، مصرع 3 أشخاص ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى جراء سقوط طائرة مروحية في مدينة لوس أنجلوس.

وقال جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس،:" إن المروحية تحطمت بالقرب من موقف للسيارات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، واصطدمت ببعض المركبات المتوقفة"، مشيرا إلى أنه من بين الوفيات قائد الطائرة ومراسلة صحفية.

وأضافت الإدارة أن أكثر من 50 من عناصر الإطفاء استجابوا على الفور للحادث، مؤكدة أن الهيئة الوطنية لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادي ستتوليان التحقيق في الحادث.

وأكدت قناة "إن بي سي لوس أنجلوس" (NBC Los Angeles) أن المروحية المحطمة هي "NewsChopper4" تابعة لها، وكانت تعمل أيضا لصالح قناة "تيليموندو 52".. مشيرة إلى أنها كانت تتواجد في المنطقة أمس الثلاثاء لتغطية حادث تصادم مميت لحافلة.

وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس للصحفيين بأن الطائرة سقطت قبيل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة صباحا بتوقيت بريطانيا الصيفي) بين مبنيين تجاريين في حي "تشاتسوورث"، فيما ذكرت شرطة لوس أنجلوس أنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية، كما لم يتم الكشف عن أسماء الضحايا.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن النيران الناجمة عن التحطم امتدت لتطال 4 مركبات وحاويتي تخزين، مشيرة إلى أنه تم الدفع بأكثر من 70 رجل إطفاء إلى موقع الحادث.

إدارة الإطفاء الأمريكية سقوط طائرة مروحية مدينة لوس أنجلوس جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس

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