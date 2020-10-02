AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صور السيسى تزين الميادين خلال الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:55 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، بثا مباشرا من المحافظات لرصد احتفال المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم، فقد زينت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي الشوارع و الميدين فى المحافظات بالكامل.

وعرض أحمد موسى، صور كثيرة يوجد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال فى القاهرة والغربية والمنوفية وأسيوط زجمبه المحافظات.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات له، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء بحلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

وأوضح أحمد موسى، أن الفيديدوهات ترسل على الصفحة الرسمية للبرنامج، و مقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات بعد قليل.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم، موضحًا أنه سيبدأ الاحتفال بأكتوبر من اليوم وحتى نهاية الشهر.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أن الاحتفالات ستبدأ بعد قليل فى شوارع وميادين مصر.

ولفت أحمد موسى إلى أن  المصريين شعب جميل يحتفل بانتصار أكتوبر العظيم مع الجيش العظيم و الشرطة و القيادات المصرية.

وعرض الإعلامي أحمد موسي، صورة لـ توافد المواطنين على المنصة، موضحًا أن هناك ليلة جميلة ستبدأ بعد قليل.

وأشار أحمد موسى  إلى أن  الاحتفالية تعرض فى المنصة وذلك لان جميع الاحتفاليات وفى فترة الرئيس محمد أنور السادات بطل أكتوبر كانت تقام فى المنصة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يقدم حلقة خاصة عن انتصار حرب أكتوبر غدا

بعد قليل.. حلقة استثنائية لـ أحمد موسى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور

أحمد موسى: المصريون يتوافدن على المنصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: المصريون يحتفلون فى المحافظات بانتصار أكتوبر.. فيديو

أحمد موسى يعرض احتفالات المواطنين بذكرى نصر أكتوبر بـ الفيوم والإسكندرية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة الفرح المسحور.. تصرفات غريبة للعريس تحوله لحرب شوارع

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-10-2020

شروط الاشتراك في نقابة المحامين واستخراج كارنيه جديد

صحفي إنجليزي: صلاح بدأ الموسم بشكل مذهل.. ولا يوجد مبرر لرحيله عن ليفربول

شاهد..لحظة وصول موسيماني إلى اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل