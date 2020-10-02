صور السيسى تزين الميادين خلال الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر

عرض الإعلامي أحمد موسى، بثا مباشرا من المحافظات لرصد احتفال المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم، فقد زينت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي الشوارع و الميدين فى المحافظات بالكامل.
وعرض أحمد موسى، صور كثيرة يوجد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال فى القاهرة والغربية والمنوفية وأسيوط زجمبه المحافظات.
وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات له، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء بحلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.
وأوضح أحمد موسى، أن الفيديدوهات ترسل على الصفحة الرسمية للبرنامج، و مقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات بعد قليل.
وقدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم، موضحًا أنه سيبدأ الاحتفال بأكتوبر من اليوم وحتى نهاية الشهر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أن الاحتفالات ستبدأ بعد قليل فى شوارع وميادين مصر.
ولفت أحمد موسى إلى أن المصريين شعب جميل يحتفل بانتصار أكتوبر العظيم مع الجيش العظيم و الشرطة و القيادات المصرية.
وعرض الإعلامي أحمد موسي، صورة لـ توافد المواطنين على المنصة، موضحًا أن هناك ليلة جميلة ستبدأ بعد قليل.
وأشار أحمد موسى إلى أن الاحتفالية تعرض فى المنصة وذلك لان جميع الاحتفاليات وفى فترة الرئيس محمد أنور السادات بطل أكتوبر كانت تقام فى المنصة.