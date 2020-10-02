أحمد موسى: المصريون يتوافدن على المنصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم، موضحًا أنه سيبدأ الاحتفال بأكتوبر من اليوم وحتى نهاية الشهر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أن الاحتفالات ستبدأ بعد قليل فى شوارع وميادين مصر.





ولفت أحمد موسى إلى أن المصريين شعب جميل يحتفل بانتصار أكتوبر العظيم مع الجيش العظيم و الشرطة و القيادات المصرية.





وعرض الإعلامي أحمد موسي، صورة لـ توافد المواطنين على المنصة، موضحًا أن هناك ليلة جميلة ستبدأ بعد قليل.





وأشار أحمد موسى إلى أن الاحتفالية تعرض فى المنصة وذلك لان جميع الاحتفاليات وفى فترة الرئيس محمد أنور السادات بطل أكتوبر كانت تقام فى المنصة.





يقدم الإعلامي أحمد موسى ، حلقة استثنائية من برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.





وينقل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" احتفالات الشعب المصري بذكرى عيد نصر أكتوبر المجيد ، وخروج أبناء الوطن في الميادين للاحتفال ودعم القوات المسلحة والمؤسسات، علي الهواء مباشرة بعد قيل.





كما دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.







